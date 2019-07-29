На семью погибшего 9-летнего Паши натравили ботов

Юристы обнаружили скоординированную атаку фейковых аккаунтов на родственников убитого мальчика.

Юрист семьи Никита Сорокин заявил, что волна ненависти, обрушившаяся на родных погибшего мальчика, была не стихийной, а тщательно спланированной. По его словам, в соцсетях обнаружили множество аккаунтов, которые действовали скоординированно и публиковали идентичные сообщения.

Специалисты обратили внимание на аномально быстрый рост однотипных комментариев с одинаковыми формулировками. Многие аккаунты действовали синхронно, не вступали в диалог и просто копировали друг друга. В итоге было заблокировано около тысячи профилей, которые участвовали в этой скоординированной активности. Позже значительная часть этих страниц исчезла — характерный признак использования временных ботов.

Сейчас юристы продолжают анализировать публикации, чтобы выяснить, кто и зачем организовал эту информационную травлю. Семья погибшего мальчика получает поддержку от тех, кто встал на её защиту.

Фото: пресс-служба ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области