В ГД предложили обязать владельцев сайтов бороться с ботами и накруткой

Депутаты предлагают дать полиции право бороться с "накрутками" на сайтах.

Депутаты Государственной думы от фракции "Справедливая Россия" в настоящее время разрабатывают законопроект, который установит ответственность для владельцев российских сайтов, интернет-пощадок за накрутку рейтингов, а также наделит правоохранительные органы в стране правом пресекать подобное поведение. Соответствующий комментарий парламентарий из нижней палаты дал журналистам из информационного агентства "ТАСС". Политический деятель уточнил, что в последние годы в интернете, в том числе онлайн-торговле широко распространилась практика "накручивания" оценок и отзывов при помощи "ботов" и других современных технологий. Сергей Миронов оценил подобные практики как недобросовестную рекламу или даже мошенничество, так как речь идет о вводе потребителей в заблуждение ради корыстной выгоды.

Очевидно, что таким манипуляциям необходимо поставить жесткий барьер, а интернет-боты объявить вне закона в тех случаях, когда их использование приводит к нарушению прав граждан. Сергей Миронов, депутат ГД РФ

