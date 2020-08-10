На сбившего мать с пятилетней дочкой в Колпино водителя завели уголовное дело

Обеих пострадавших госпитализировали.

На водителя, который сбил на пешеходном переходе женщину с ребенком в Колпино, завели уголовное дело. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области.

Инцидент произошл 9 августа около 12:50 на перекрестке Братье Радченко и Финляндской улицы. "ГАЗ" при повороте налево в зоне пешеходного перехода сбил переходящих дорогу на "зелёный" свет 34-летнюю женщину и её 5-летнюю дочь. В результате аварии женщина получила травмы средней степени тяжести, а ребенок ― тяжелые. Пострадавших госпитализировали.

Было установлено, что за рулем находился 27-летний мужчина. В его отношении возбудили уголовное дело по статье "Нарушение ПДД и эксплуатации транспортных средств".

Ранее Piter.TV сообщил о том, что у мужчины диагностировали клиническую смерть после ДТП на Ветеранов.

Видео: Piter.TV