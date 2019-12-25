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На санитарные меры в школах Петербурга выделено 6 млрд рублей
Сегодня, 11:36
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nastya960

На санитарные меры в школах Петербурга выделено 6 млрд рублей

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Риски заражения в школе пытаются свести к минимуму.

В Петербурге на обеспечение санитарно-эпидемиологических мер в новом учебном году из бюджета выделено 6 миллиардов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Как отметил глава Петербурга, риск заражения школьников COVID-19 должен быть сведен к минимуму.

Уже начиная с 1 сентября школьники приходят на уроки по специальному графику, у каждого класса есть свои маршруты.

В Петербурге получили выплаты более 47 тысяч работающих с COVID-19 медиков.

Фото: Piter.TV

Теги: коронавирус, школа
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Коронавирус в Петербурге,

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