На санитарные меры в школах Петербурга выделено 6 млрд рублей

Риски заражения в школе пытаются свести к минимуму.

В Петербурге на обеспечение санитарно-эпидемиологических мер в новом учебном году из бюджета выделено 6 миллиардов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Как отметил глава Петербурга, риск заражения школьников COVID-19 должен быть сведен к минимуму.

Уже начиная с 1 сентября школьники приходят на уроки по специальному графику, у каждого класса есть свои маршруты.

В Петербурге получили выплаты более 47 тысяч работающих с COVID-19 медиков.

Фото: Piter.TV