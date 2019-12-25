В Петербурге получили выплаты более 47 тысяч работающих с COVID-19 медиков

Пострадавшими от коронавируса признали 6835 медиков.

Власти Петербурга перечислили единовременные выплаты из городского бюджета более чем 6 тысячам медиков, заразившимся коронавирусом при оказании помощи больным. Об этом сообщил губернатор Александр Беглов.

Комиссия установила, что после работы с больными коронавирусом заразились 6334 медика, им перечислили по 300 тысяч рублей. Также 22 семьям погибших врачей выплатили по миллиону рублей.

На сегодняшний день пострадавшими признали 6835 медиков. В общей сложности стимулирующие выплаты за работу с пациентами с коронавирусом получили уже более 47 500 медиков.

В пансионате "Заря" вновь начали принимать больных с коронавирусом.

Фото: Piter.TV