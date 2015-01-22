На сайте архитектурного колледжа Петербурга нашли рекламу вебкам-студии

Пользователи интернета сообщили о появлении сомнительной рекламы на официальном сайте Санкт-Петербургского архитектурно-строительного колледжа. В разделе новостей учебного заведения были опубликованы материалы, рекламирующие "лучшую в городе вебкам-студию", якобы "предлагающую возможности для девушек и парней, стремящихся к финансовой независимости".
По словам очевидцев, публикация просуществовала недолго и вскоре была удалена с сайта. Однако ссылки на рекламные страницы по-прежнему отображаются в результатах поиска Google. При попытке перейти по ним пользователи видят ошибку 404.
Фото: freepik (wayhomestudio)
