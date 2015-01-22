  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
На сайте архитектурного колледжа Петербурга нашли рекламу вебкам-студии
Сегодня, 15:33
195
shikhelen Добавить в Яндекс.Новости

На сайте архитектурного колледжа Петербурга нашли рекламу вебкам-студии

0 0

Петербургский колледж оказался в центре скандала после публикации ссылок на вебкам.

Пользователи интернета сообщили о появлении сомнительной рекламы на официальном сайте Санкт-Петербургского архитектурно-строительного колледжа. В разделе новостей учебного заведения были опубликованы материалы, рекламирующие "лучшую в городе вебкам-студию", якобы "предлагающую возможности для девушек и парней, стремящихся к финансовой независимости".

По словам очевидцев, публикация просуществовала недолго и вскоре была удалена с сайта. Однако ссылки на рекламные страницы по-прежнему отображаются в результатах поиска Google. При попытке перейти по ним пользователи видят ошибку 404.

Ранее в Петербурге шестой день ищут 21-летнюю Дарину Байкову после загадочного исчезновения.

Фото: freepik (wayhomestudio)

Теги: вебкам студия, петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии