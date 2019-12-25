На садовом участке в Тихвине заметили рысь

Хищница вальяжно прогуливалась вдоль сарая.

В понедельник, 25 мая, жительница Тихвина заметила рысь на соседской территории. Хищница устроила променад по участку и решила остаться на нем целый день. Фотографии дикой кошки появились в ВК-сообществе "Тихвинская телега | Новости Тихвина".





По информации очевидицы, рысь не проявляла агрессии и вела себя практически как домашний питомец. О ее появлении узнали представители Леноблохоты и местная полиция: сначала животное хотели застрелить, чтобы исключить угрозу заражения бешенством, но в последний момент передумали. На защиту встал комитет по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира.

Сейчас пушистую красавицу передали в руки ветеринаров.

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Фото: ВКонтакте / tihvnskai_telega