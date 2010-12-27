На рубль давят нефть, растущий доллар и инвесторские аппетиты

Конец сентября российская валюта переживает непросто.

Рубль неидеально переживает конец сентября. Совсем недавно он активно удерживал позиции на фоне взлетевшего роста нефти, постоянного интереса к активам и заканчивающегося налогового периода. Сейчас российская валюта относительно укреплена по отношению к британскому фунту и евро. Однако курс доллара встал на отметке 64 рубля за единицу американской валюты – "зелень" развивающихся стран слегка растеряла интерес к доллару. Как долго это продержится, экспертам сказать сложно.

За актуальным курсом "американца" и графиком движения курса можно следить на сайте Instaforex.

Нефть же начала сдавать позиции. Для рубля оптимальный показатель – 60 долларов за баррель "Brent", но после рыночного ралли цена "бочки" дотянулась до 70 долларов. Рублю мешает сегодняшнее падение ценника черного золота.

Падение нефтяной стоимости объясняется несколькими факторами. Во-первых, заявления Саудовской Аравии, на чьи нефтеперерабатывающие заводы недавно напали, о том, что королевство готово полностью восстановить прежний уровень добычи в 11-12 миллионов баррелей. Напомним, что ранее ждали проблем с восстановлением производственных объектов, а это могло затянуться минимум на несколько недель. Во-вторых, общий негатив с ростом мировой экономики. В-третьих, отчеты министерства энергетики США о пополнении запасов энергоносителя в стране. И напоследок, заявления Трампа о возможном мирном урегулировании ближневосточного конфликта.

Некоторую нервозность для рынков Америки и Европы поддает нестабильность политической ситуации. В Великобритании все еще бушуют страсти по отношению к Премьер-министру и его судебным спорам насчет роспуска Парламента. В США же началась процедура импичмента по отношению к Трампу.

Неясно, смогут ли американцы провести процедуру через Сенат, но начало импичмента возможно расценивать как старт предвыборной гонки, как крах запланированных реформ Президента и звоночек о предстоящем бюджетном кризисе в Америке. Эта нестабильность предсказуемо отпечаталась на аппетитах инвесторов к рисковым активам.

Вместе с этим Трамп заявил о возможных переговорах с Китаем, рынки восприняли эту новость позитивно. Насколько правдивы слова американского президента, неизвестно, ведь общественность еще помнит его прения с представителями КНР на заседании ООН.

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