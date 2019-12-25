На рынке смартфонов в России Xiaomi заняла лидирующие позиции

Доля компании на отечественном рынке составила 32,8%.

В России на рынке смартфонов компания Xiaomi заняла лидирующие позиции. Об этом сообщается в отчете International Data Corporation (IDC).

Так, во втором квартале 2021 года доля компании на отечественном рынке составила 32,8%. При этом дочерний бернд Pocophone получил долю в 4,9%. Второе место занимает Samsung. Доля этой компании на российском рынке составляет 28,3%. В тройке лидеров находится также Apple, доля которой составила 13,8%.

По информации IDC, в России во втором квартале рост рынка смартфонов замедлился, если сравнивать с первым кварталом 2021 года. При этом средняя стоимость проданного во втором квартале смартфона в России составила 322 доллара до налога. Для сравнения, в первом квартале средняя цена составляла 306 долларов.

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