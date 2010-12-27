На рынке складской недвижимости Петербурга заключили крупнейшую за год сделку

Дело касалось аренды складов.

В Петербурге заключили крупнейшую в этом году сделку по аренде складов. Об этом сообщил петербургский филиал компании Bright Rich | CORFAC International, которая выступила консультантом. Компания "Raven Russia" сдала в аренду свои 19 тысяч кв. м парка "Гориго" одной известной логистической организации. Стоимость соглашения не разглашается.

Упомянутый логистический парк площадью 19 га расположился на юге города, в двух километрах от пересечения Волхонского и Таллинского шоссе и КАД. Локация удобна для быстрого доступа в любой район Петербурга и является готовой площадью, что подпадало под запрос арендатора.

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