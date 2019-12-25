На рынке Петербурга вдвое сократился ввод жилья с февраля

Аналитики компании отмечают, что в дальнейшем количество доступных для продажи жилых площадей увеличится.

В Петербурге с 1 марта девелоперы вывели шесть готовых корпусов. Это почти в два раза меньше, чем в феврале. Ввод снизился в 3,5 раз по сравнению с началом года. Тогда на рынок вывели 21 корпус, передает пресс-служба сервиса Urbanus.ru.

Аналитики компании отмечают, что в дальнейшем количество доступных для продажи жилых площадей увеличится. По данным Urbanus.ru, в третьем квартале прошлого сезона индустрия набрала оборотов, хотя выглядела слабой в начале. В какой-то момент на витрине скопилось 41 400 лотов.

Ранее в Петербурге сократилось количество вакансий после начала спецоперации. Стало известно, какую зарплату хотят получать молодые специалисты.

Фото: Piter.tv

