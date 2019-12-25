В Петербурге сократилось количество вакансий после начала спецоперации

Стало известно, какую зарплату хотят получать молодые специалисты.

Многие работодатели приостановили поиск и найм персонала после 24 февраля 2022 года — дня начала спецоперации России на Украине. К такому выводу пришли аналитики hh.ru.

В начале марта количество вакансий в сфере "Начало карьеры" на Северо-Западе снизилось на 10% по сравнению с февралем. В апреле количество вакансий для начинающих специалистов продолжило снижаться, но уже не так активно. Соискатели в свою очередь наоборот стали активнее. Прирост резюме среди молодых работников по итогам февраля вырос на 27%, а в марте - на 19% по сравнению с февралем.

Без опыта работы больше всего вакансий предлагает сфера ритейла. На нее приходится 44% или 36 тысяч вакансий. На втором месте находится IT сектор (34%). Тройку замыкает строительная отрасль (20%).

У молодых работников самыми популярными профессиями являются продавец-консультант, администратор, менеджер по продажам, официант, бармен, курьер, программист или разработчик, а также дизайнер и художник. Петербуржцы в среднем ожидают получать не менее 51 300 рублей. Работодатели при этом готовы предложить им даже больше: 55 тысяч рублей.

Фото: Piter.tv

Графики: предоставлено HH Северо-Запад