На рынке Дыбенко после крупного пожара проверяют воздух

Рядом с жилыми домами.

Вечером 10 декабря на Правобережном рынке на улице Дыбенко в Невском районе произошёл крупный пожар. Для оценки возможного влияния последствий возгорания на окружающую среду на место направили специалистов Роспотребнадзора. Об этом сообщила пресс-служба Межрегионального управления ведомства по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Представители службы отобрали пробы воздуха в зоне ближайшей жилой застройки. В ведомстве отметили: Материалы оперативно передали в лабораторию ФБУЗ для исследования. Роспотребнадзор сообщил, что дальнейшая информация будет предоставлена после получения результатов анализа.

Ранее сообщалось, что пожарные Петербурга тушат крупное возгорание на рынке в Невском районе. Информация о возможных пострадавших и причинах возгорания уточняется.

Фото: МЧС Санкт-Петербурга