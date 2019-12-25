На ремонт жилья россияне занимают в среднем 270 тыс. рублей

Кредиты на ремонт жилья в этом году пользуются повышенным спросом.

В 2021 году наблюдается повышенный спрос на кредиты на ремонт жилья. Обусловлено это ипотечным бумом, который произошел на фоне снижения ставок, пишет "РИА Новости" со ссылкой на исследование банка "Русский стандарт".

Так, в среднем на ремонт жилья россияне занимают 270 ты. Рублей. Чаще всего такой кредит оформляется на 60 месяцев. При этом на женщин приходится около 60% от всех заявок. Такой кредит наиболее востребован оказался у россиян в возрасте 31-40 лет.

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