На ремонт жилых домов Петербурга в 2020 году потратили 13,5 млрд рублей

В текущем году на те же работы запланировано 14,1 млрд рублей.

В 2020 году на капитальный ремонт многоквартирных домов Петербурга потратили 13,5 млрд рублей. Как рассказали в пресс-службе Смольного, на эти деньги отремонтировали фасады 193 домов, 68 из которых – объекты культурного наследия, в 462 домах обновили крыши, заменили 438 лифтов.

В текущем году власти планируют выполнить 2248 видов строительно-монтажных работ на общую сумму порядка 14,1 млрд рублей. Обновят также и 520 зданий - объектов культурного наследия. По словам Беглова, темпы капремонта жилых домов ежегодно необходимо только наращивать, не снижая качество работ.

Региональную программу капремонту сформировали в 2014 году на 25 лет вперед, в нее включено 22 680 многоквартирных домов с 126 тысячами видов строительно-монтажных работ.

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Фото: Piter.TV