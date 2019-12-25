На ремонт лифтов в Петербурге готовы потратить более 3 млрд рублей

Об этом журналистам во вторник рассказал гендиректор Фонда капремонта Петербурга Денис Шабуров.

Озвучены планы города на ремонт лифтов: за 2020 год власти планируют заменить 1035 кабин. Общая сумма – порядка трех миллиардов рублей. Такие планы озвучил руководитель Фонда капитального ремонта Денис Шабуров. За текущий год однозначно планируется капитальный ремонт 535 лифтов, что обойдется в 1,6 миллиарда рублей. Дополнительно может быть включено еще полтысячи лифтов.

Отмечается, что ремонт лифтов может вестись не только за счёт жителей конкретного дома, все будет зависеть от конкретного адреса. Но однозначно одно – в рамках капремонта в городских домах появятся современные лифты, менее шумные и более быстрые, со звуковыми оповещениями и шрифтом Брайля.

Ранее мы сообщали о том, что Государственная жилищная инспекция Петербурга получила полномочия контролировать обеспечение доступности условий для инвалидов в многоквартирных домах (МКД).

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