Жилинспекция начнет следить за доступностью инфраструктуры для инвалидов

Дело коснется многоквартирных домов.

Государственная жилищная инспекция Петербурга получила полномочия контролировать обеспечение доступности условий для инвалидов в многоквартирных домах (МКД). Соответствующее постановление сегодня опубликовало правительство города.

Согласно документу, требования по соблюдению комфортных для маломобильных граждан условий будут предъявлять к управляющим организациям, ТСЖ, жилищным кооперативам, управляющими МКД, а также собственникам помещений в МКД при управлении такими домами.

Если в ходе проверок выяснится, что управляющая организация плохо выполняет свои обязанности по отношению к комфортным условиям для инвалидов, ее привлекут к административной ответственности.

Тем временем, лифт для инвалидов на "Парнасе" обещали починить к середине декабря.

Фото: Piter.TV