Лифт для инвалидов на "Парнасе" починят к середине декабря

За работу метрополитен взялся после сюжета Piter.TV.

Лифт для инвалидов на станции метро "Парнас" пообещали починить к середине декабря. Соответствующая записка о выполнении ремонтных работ появилась у подъемной платформы вчера.

Примечательно, что дата начала ремонта лифта оказалась как раз между днем съемок неработающей платформы командой Piter.TV и днем публикации сюжета о ней.

Лифт для маломобильных граждан ввели в эксплуатацию в 2006 году, без работы он стоит вот уже полгода. Петербуржец Денис Гончаров, передвигающийся в коляске и пользующийся "Парнасом" каждый день, все это время пытался достучаться до руководства метрополитена.

Ранее мы писали, что петербургское метро ищет Фрунзенскому радиусу экспертов по безопасности.

Фото: Piter.TV