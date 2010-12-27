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Лифт для инвалидов на "Парнасе" починят к середине декабря
Сегодня, 12:32
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Лифт для инвалидов на "Парнасе" починят к середине декабря

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За работу метрополитен взялся после сюжета Piter.TV.

Лифт для инвалидов на станции метро "Парнас" пообещали починить к середине декабря. Соответствующая записка о выполнении ремонтных работ появилась у подъемной платформы вчера. 

Примечательно, что дата начала ремонта лифта оказалась как раз между днем съемок неработающей платформы командой Piter.TV и днем публикации сюжета о ней.

Лифт для маломобильных граждан ввели в эксплуатацию в 2006 году, без работы он стоит вот уже полгода. Петербуржец Денис Гончаров, передвигающийся в коляске и пользующийся "Парнасом" каждый день, все это время пытался достучаться до руководства метрополитена.

Ранее мы писали, что петербургское метро ищет Фрунзенскому радиусу экспертов по безопасности.

Фото: Piter.TV

Теги: лифт для инвалидов, парнас
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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