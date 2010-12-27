На ремонт дорог в Петербурге Смольный выделил 423 миллиона рублей

Жителям Полюстрово пообещали сделать внутриквартальные широкие проезды.

Врио губернатора встретился с общественностью Калининского района и рассказал, какую сумму город выделил на ремонт дорог в Петербурге. Это 423 миллиона рублей.

Жителям Полюстрово пообещали сделать внутриквартальные широкие проезды. Что касается детских площадок, то все они будут возводиться на искусственном покрытии. Существующие площадки будут переделаны.

Помимо этого, врио главы отметил, что в Калининском районе для безопасности жителей было установлено 786 камер видеонаблюдения.

Власти Петербурга увеличат финансирование дорожных работ до 2022 года.

Фото: Pixabay