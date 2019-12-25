На ремонт домов Центрального района потратят 2,5 миллиарда рублей

Планируется капитальный комплексный ремонт домов.

Председатель петербургского жилищного комитета Виктор Борщев рассказал, что комитет планирует проводить капитальный ремонт с установкой инженерии, ремонт кровли и фасадной части.

Так, на Суворовском проспекте, 43-45, почти завершен ремонт чердакa и подвала, рабочие установили стояки отопления: в квартирах больше нет перепадов давления воды. Скоро специалисты приступят к ремонту фасада.

Председатель комитета также поставил задачу завершить ремонт оконных откосов на лестничной клетке. Помимо этого капитальный ремонт проходит в доме №10 по Херсонской улице: капремонта там не было более ста лет.

Так, в районе планируют провести 434 вида работ в 2020 году, стоимость которых составит 2,5 миллиарда рублей.

Ранее мы писали, что в Выборгском районе проводятся мероприятия по безопасности дорожного движения.

Фото: Piter.TV