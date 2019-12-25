На реконструкцию теплосети выделили 3 млрд рублей

Губернатор подвел итоги недели.

Подводя итоги минувшей недели на своей странице в соцсети, губернатор отметил, что сейчас Смольный занимается подготовкой к зиме.

Так, на реконструкцию котельных обращено отдельное внимание. Устаревшие постепенно будут ликвидироваться: потребителей переключат а централизованные источники тепла. Это дешевле, а освободившиеся территории отдадут под общественные пространства. Градоначальник отметил, что финансирование реконструкции увеличили в два раза, до 3 млрд рублей.

Также было отмечено, что город занимается развитием водопроводной сети и освещением (ртутные светильники будут заменены на современные).

Ранее мы писали, что губернатор предложил перевести чиновников на удаленную работу.

Фото: vk.com/a_beglov