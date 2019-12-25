В Выборгском районе Петербурга планируют построить ледовую арену за 2 млрд рублей

Ледовую арену имени олимпийского чемпиона Касатонова могут построить в Петербурге.

В Выборгском районе Петербурга планируют построить ледовую арену площадью 11,5 тыс. кв. метров. Спортивный комплекс разместят на участке площадью 1,8 га между улицей Рашетова, проспектами Энгельса и Тореза. Высота здания составит 30 метров, в нем предусмотрены 3 наземных этажа и 1 подземный.

Проект изменений в документацию по планировке и межеванию территории подготовило ООО "Ледовые дворцы". Материалы опубликованы на сайте Комитета по градостроительству и архитектуре Петербурга. Общественные обсуждения корректировки проекта продлятся до 23 октября.

Соглашение о строительстве ледовой арены и новой хоккейной школы компания заключила с городскими властями на Петербургском международном экономическом форуме в 2024 году. Сообщалось, что универсальный крытый комплекс с ледовыми площадками и трибунами получит имя двукратного олимпийского чемпиона по хоккею Алексея Касатонова.

По данным СПАРК, ООО "Ледовые дворцы" зарегистрировали в 2018 году. Изначально равными долями в компании владели Денис Химяк и Елена Шерягина. В 2025 году единственным собственником стал Игорь Сирош, генеральным директором назначили Марию Лютову.

Сирош вместе с Денисом Чистяковым владеет петербургским ООО "Тибргрупп", которое строит апарт-отель "Альба дель Маре" в Крыму. Кроме того, они выступают учредителями компаний "Альба", "Альба–Гурме" и "Лавка вкуса", работающих в сфере общественного питания и управления гостиничными объектами в Евпатории. До 2024 года Сирошу принадлежала треть строительной компании "Лен-Сити", а до 2022 года — ООО "Ленстройремонт".

В 2025 году ООО "Ледовые дворцы" завершило год с убытком 13,4 млн рублей. В августе 2026 года Комитет имущественных отношений Петербурга пытался взыскать с компании через суд 53,2 тыс. рублей за аренду участка, предоставленного на инвестиционных условиях в 2024 году. Арбитражный суд отказал ведомству в удовлетворении иска.

РБК Петербург направил компании запрос о размере инвестиций и сроках реализации проекта.

Директор департамента стратегического консалтинга IBC Real Estate Дмитрий Садовников оценил строительство арены такой площади в 2,2–2,8 млрд рублей. По его мнению, комплекс может быть востребован благодаря высокой плотности населения и транспортной доступности района, несмотря на наличие других ледовых площадок поблизости.