  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Губернатор предложил перевести чиновников на удаленную работу
Сегодня, 19:45
76
smirenny

Губернатор предложил перевести чиновников на удаленную работу

0 0

Губернатор отметил, что Петербург должен быть готов к разным сценариям.

В понедельник, 28 сентября, глава города поручил подготовить предложения по переводу государственных служащих на дистанционную работу. 

В пресс-службе Смольного рассказали, что на совещании с членами городского правительства градоначальник заявил о том, что городская система здравоохранения контролирует и справляется с эпидемической ситуацией. Однако Петербург должен быть готов к различным исходам ситуаций. 

Ранее мы писали, что в период карантина желающих работать в петербургской станции скорой помощи стало больше.

Фото: pixabay

Теги: коронавирус, удалённая работа
Категории: Лента новостей, Коронавирус в Петербурге, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии