Губернатор предложил перевести чиновников на удаленную работу

Губернатор отметил, что Петербург должен быть готов к разным сценариям.

В понедельник, 28 сентября, глава города поручил подготовить предложения по переводу государственных служащих на дистанционную работу.

В пресс-службе Смольного рассказали, что на совещании с членами городского правительства градоначальник заявил о том, что городская система здравоохранения контролирует и справляется с эпидемической ситуацией. Однако Петербург должен быть готов к различным исходам ситуаций.

Ранее мы писали, что в период карантина желающих работать в петербургской станции скорой помощи стало больше.

Фото: pixabay