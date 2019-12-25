Губернатор предложил перевести чиновников на удаленную работу

В понедельник, 28 сентября, глава города поручил подготовить предложения по переводу государственных служащих на дистанционную работу.
В пресс-службе Смольного рассказали, что на совещании с членами городского правительства градоначальник заявил о том, что городская система здравоохранения контролирует и справляется с эпидемической ситуацией. Однако Петербург должен быть готов к различным исходам ситуаций.
Ранее мы писали, что в период карантина желающих работать в петербургской станции скорой помощи стало больше.
Фото: pixabay
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