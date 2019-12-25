В период карантина желающих работать в петербургской станции скорой помощи стало больше

В период пандемии Городская станция скорой помощи приняла более 23 тысяч вызовов.

Главный врач Городской станции скорой медицинской помощи Алексей Бойков рассказал "Петербургскому дневнику" о работе станции, а также о том, что желающих начать работу в медучреждении стало больше.

Стало больше желающих работать на скорой. Во время эпидемии нам очень помогли студенты медицинских колледжей – медико-технического и колледжа № 2. Сейчас они очень помогли в оперативном отделе – в тяжелый период работали диспетчерами по приему вызовов рассказал главврач.

На сегодняшний день 174 бригады находятся в постоянной готовности. Специалист рассказал, что медики была на передовой борьбы с коронавирусом с самых первых дней пандемии. Врачи действовали по рекомендациям Минздрава: обеспечивали безопасность не только пациентов, но и сотрудников. С "коронавирусными" больными работали все 174 бригады.

Бойков поделился, что каждый пятый сотрудник переболел новой инфекцией. Трое скончались. По мнению главного врача станции, отношение горожан к скорой изменилось в лучшую сторону: так, к примеру, автолюбители стали чаще пропускать карету скорой помощи.

Ранее мы писали, что в Петербурге за сутки коронавирусом заболели 237 человек.

Фото: Piter.TV