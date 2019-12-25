Сахар в Петербурге подорожал за год почти на 31 %, сообщили в Центробанке.

В Петербурге за год сильнее всего подорожал сахар. В сентябре 2026 года его стоимость выросла на 30,9 % по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года. Среди продуктов также заметно увеличились цены на яйца, рыбопродукты, хлеб и кондитерские изделия. Об этом свидетельствуют данные Банка России.

За 12 месяцев яйца подорожали на 10,3 %, рыбопродукты — на 7,4 %, хлеб и хлебобулочные изделия — на 6,7 %, кондитерские изделия — на 6,4 %.

В то же время плодоовощная продукция стала дешевле на 5,1 %. В Центробанке связали это с сезонным увеличением предложения отечественных овощей: в сентябре продолжается уборка урожая, в том числе с открытого грунта.

Снижение цен затронуло и сыр. В сентябре он подешевел на 5,6 % в годовом выражении. По оценке Банка России, на это повлияли рост производства сыра в стране и сохраняющиеся значительные складские запасы. Снижение стоимости продукта продолжается второй месяц подряд.

Годом ранее перечень продуктов с наиболее заметным ростом цен выглядел иначе. В сентябре 2025 года по сравнению с тем же месяцем 2024-го сыр подорожал на 11,8 %, рыбопродукты — на 17,7 %, чай, кофе и какао — на 16,1 %, молочная продукция — на 11,6 %, кондитерские изделия — на 10,2 %.

Среди непродовольственных товаров в сентябре 2026 года сильнее всего выросли цены на печатные издания — на 13,2 % за год. Компьютеры подорожали на 12,5 %, моторное топливо — на 10,3 %, телерадиотовары — на 10 %.

В Банке России пояснили, что рост стоимости компьютеров и электроники связан с ослаблением рубля в предыдущие месяцы, из-за которого подорожали импортные комплектующие и готовая продукция. Дополнительное влияние оказало сокращение предложения чипов памяти на мировом рынке.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)