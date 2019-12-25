Вызов Деда Мороза в Петербурге в новогоднюю ночь обойдется в 20 тысяч рублей

Новогоднее поздравление на дому в Петербурге подорожало на 28 %.

В Петербурге подорожали услуги Деда Мороза и Снегурочки. В октябре агентства и частные исполнители повысили расценки на 6–28 % по сравнению с прошлым новогодним сезоном. Об этом сообщает 78.ru.

С 15 по 30 декабря получасовой визит пары обойдется в сумму от 5 тыс. до 23 тыс. рублей. У частных исполнителей цены в среднем начинаются от 6 тыс. рублей, у агентств — от 9 тыс. рублей. Средняя стоимость поздравления вечером 31 декабря составляет 15 тыс. рублей, а в новогоднюю ночь достигает 20 тыс. рублей. В зависимости от предложения цена может варьироваться от 10 тыс. до 48 тыс. рублей. Ночное выступление обычно обходится в 1,6–2,7 раза дороже обычного декабрьского визита.

На рынке представлены и дорогие программы. За 90-минутное выступление Деда Мороза в образе рэпера просят 150 тыс. рублей, а выездной спектакль с участием нескольких актеров стоит от 200 тыс. рублей. Стоимость часового домашнего поздравления в костюмах в "кремлевском" стиле достигает 116 тыс. рублей, что соответствует 58 тыс. рублей за полчаса в новогоднюю ночь.

Для тех, кто хочет сэкономить, доступны короткие поздравления продолжительностью от 3 до 7 минут стоимостью от 500 рублей. Онлайн-визит Деда Мороза можно заказать от 300 рублей.

Ранее мы писали о том, что в Петербурге был задержан мужчина, который рассекал на гидроцикле по Неве в костюме Деда Мороза.

Фото: ВКонтакте / Российский Дед Мороз