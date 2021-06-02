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На реконструкцию сетей в Пушкине и Колпино выделят более 1,6 миллиарда рублей
Сегодня, 15:34
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На реконструкцию сетей в Пушкине и Колпино выделят более 1,6 миллиарда рублей

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35 объектов планируют завершить в этом году, еще 10 – в следующем.

В среду, 2 июня, вице-губернатор Сергей Дрегваль сообщил о ближайших планах ГУП "ТЭК СПб" на реконструкцию теплосетей в Колпино и Пушкине, передает "Петербургский дневник"

Так, около 60% сетей Колпино старше 25 лет. Около 43,8% трубопроводов отслужили уже четверть века. После того, как компания "ПушТЭК" обанкротилась, проблемные сети передали ГУП "ТЭК СПб". 

В текущем году на реконструкцию сетей в Колпино и Пушкине выделят более 1,6 миллиарда рублей. Так, заменят 37 километров тепловых сетей, из которых 11 – в Пушкине, 26 – в Колпино.

Общее количество объектов реконструкции – 52. Семь из них уже завершили, 35 планируют завершить в этом году. 

Ранее мы писали, что на перекрестке Московского и Колпинского шоссе столкнулись "Камаз" и иномарка.

Фото: Piter.tv

Теги: реконструкция сетей, теплосети
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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