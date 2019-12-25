На перекрестке Московского и Колпинского шоссе столкнулись "Камаз" и иномарка

В аварии пострадала женщина.

В среду, 2 июня, на пересечении Московского и Колпинского шоссе, на повороте на Славянку, произошла авария, сообщил источник в правоохранительных органах.

Столкнулись "Камаз" и "Мерседес". На место прибыли медики, они осмотрели 49-летнюю петербурженку и приняли решение о госпитализации ее в НИИ Скорой помощи имени Джанелидзе. Подробной информации о состоянии пострадавшей пока нет. Также источник не уточнил обстоятельства произошедшего.

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Фото: Piter.tv