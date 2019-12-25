На реке Ковра устанавливают временный мост

Обновленная переправа появится в декабре.

Дорожные службы проводят капитальный ремонт аварийного моста через реку Ковра в Кировском районе Ленинградской области. Пока работы не завершены, через водоем установили временную переправу. Об этом сообщил региональный комитет по дорожному хозяйству.

Уже подготовлено основание для будущего моста. В данный момент дорожники перевозят буровую установку.



Отметим, что заказчиком работ стал "Ленавтодор". Ремонт планируется завершить до декабря.

Ранее мы рассказали о том, что от Светогорска до финской границы проложат велодорожку.

Фото: Комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области