На реке Карповке появится плавучий сад с ирисами, осокой и аиром

Строительство начнется 21 июля.

Городские активисты опустят на реку Карповку платформу из водных растений. Она должна будет работать как природная очистительная станция. Об этом 78.ru сообщила активистка Ольга Мнишко.

Такой эксперимент было решено провести из-за того, что местные жители очень переживают за экологию реки.

В воскресенье, 21 июля, в 13:00 на спуске с Силина моста начнется строительство платформы. Туда привезут составляющие для строительства и растения. Это будут белокопытник, салат, ирис, осока, лук, аир. Все было одобрено ландшафтными архитекторами. По окончании строительства платформу спустят на воду и привяжут к набережной.

В июле река Карповка порыжела у Геслеровского моста.

Фото: "Друзья Карповки"; Pixabay