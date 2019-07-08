На реках и каналах Петербурга появятся шесть новых причалов

C учетом действующих причалов, их число вырастет до 19.

В пятницу, 16 апреля, на сайте антикоррупционной экспертизы появилось распоряжение комитета по транспорту, согласно которому в Петербурге может увеличиться число городских причалов.

Сеть увеличится до 19, то есть могут появиться еще шесть новых мест для швартовки прогулочных теплоходов. Так, объекты разместят на Университетской набережной в створе Менделеевской линии, на Приморском проспекте возле Елагина моста, набережной Мартынова, возле Юсуповского дворца, Конюшенного ведомства на Мойке и возле Университета путей сообщения на Фонтанке.

Отмечается, что швартоваться у причалов Петербурга могут все операторы, заключившие договоры со Смольным. Участники жаловались, что мест для швартовки мало.

Ранее мы писали, что в акваториях Петербурга появились прогулочные катера.

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