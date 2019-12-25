На региональные проекты Петербурга выделили 28,9 млрд рублей в 2020 году

В 2021-м году финансирование увеличат.

Губернатор Петербурга Александр Беглов назвал национальные проекты драйверами экономики. В 2020-м году на них в городе было выделено 29 млрд рублей, 22 млрд из них ― из бюджета Петербурга. Об этом накануне сообщила пресс-служба Смольного.

На данный момент в Северной столице реализуется 43 региональных проекта из 11 национальных проектов. За текущий год было освоено 61,4% денежных средств. Такой показатель связан с тем, что некоторые мероприятия пришлось перенести на вторую половину года из-за ограничений, связанных с коронавирусом.

В следующем году финансирование на региональные вырастет до 32 млрд рублей.

Ранее вице-губернатор прокомментировал возможность не повышать стоимость билетов на проезд в 2021 году.

Фото: Piter.TV