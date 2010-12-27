На развязку ЗСД с Шуваловским проспектом выделили 4 миллиарда рублей

ОАО "Западный скоростной диаметр" объявило тендер на строительство развязки ЗСД на Шуваловском проспекте. Информация о тендере размещена на сайте госзакупок.
Участок планируют построить на основе соглашения о ГЧП, заключенного между ООО "Магистраль северной столицы", ОАО "ЗСД" и Правительством Петербурга.
Развязку собираются подключить к Богатырскому проспекту и тем самым продолжить Шуваловский проспект на участке от Планерной до Камышовой улицы. По путепроводу каждый день смогут проезжать 38 тысяч машин. Первоначальная цена контракта – 4,075 миллиарда рублей. Итоги тендера огласят 18 ноября, работы должны быть закончены до 1 декабря 2021 года.
Также Колпино скоро обзаведется удобным объездом.
Фото: "Магистраль Северной столицы"
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