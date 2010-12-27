На развязку ЗСД с Шуваловским проспектом выделили 4 миллиарда рублей

По путепроводу каждый день смогут проезжать 38 тысяч машин.

ОАО "Западный скоростной диаметр" объявило тендер на строительство развязки ЗСД на Шуваловском проспекте. Информация о тендере размещена на сайте госзакупок.

Участок планируют построить на основе соглашения о ГЧП, заключенного между ООО "Магистраль северной столицы", ОАО "ЗСД" и Правительством Петербурга.

Развязку собираются подключить к Богатырскому проспекту и тем самым продолжить Шуваловский проспект на участке от Планерной до Камышовой улицы. По путепроводу каждый день смогут проезжать 38 тысяч машин. Первоначальная цена контракта – 4,075 миллиарда рублей. Итоги тендера огласят 18 ноября, работы должны быть закончены до 1 декабря 2021 года.

Также Колпино скоро обзаведется удобным объездом.

Фото: "Магистраль Северной столицы"