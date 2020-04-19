На развязке трасс А-180 и А-120 полностью перекроют съезд

Работы будут выполняться на пересечении 35 километра А-120 и 55 километра А-180, в районе деревни Черемыкино Кипенского сельского поселения Ломоносовского района.

В пятницу на пересечении двух автомобильных трасс федерального значения в Ленобласти планируется полное закрытие движения на съезде транспортной развязки.

Как информирует ФКУ Упрдор "Северо-Запад", в период с 14:00 до 16:00 20 сентября будет полностью перекрыт съезд с федеральной трассы А-180 "Нарва" на федеральную трассу А-120 "Санкт-Петербургское южное полукольцо" в направлении Гатчины. Это необходимо для выполнения работ по восстановлению барьерного ограждения.

Работы будут выполняться на пересечении 35 километра А-120 и 55 километра А-180, в районе деревни Черемыкино Кипенского сельского поселения Ломоносовского района. Планируется установка временных дорожных знаков, водоналивных барьеров для ограждения места производства работ и монтаж световой сигнализации.