Съезды с КАД на ЗСД будут временно перекрыты на следующей неделе

Ограничения на 10-м километре будут действовать 23-го по 27-е сентября.

С 23-го по 27-е сентября съезд с внутреннего кольца КАД и ЗСД в сторону Шуваловского проспекта, а также съезд в направлении Выборга будут полностью перекрыты. Причина – в реконструкции северного участка КАД, – сообщают на сайте ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

Работы будут производиться в согласии со схемой организации дорожного движения – на подъездах к участку будут установлены временные дорожные знаки, а также ограждения и световая сигнализация. Объезд будет доступен на развязке с Парашютной улицей.

Фото: сайт ФКУ Упрдор "Северо-Запад"