На КАД снова перекроют съезды: пять на время и два до декабря

Изменения вступят в силу с завтрашнего дня.

На кольцевой автомобильной дороге (КАД) вокруг Петербурга снова перекроют некоторые съезды, предупреждает ФКУ Упрдор "Северо-Запад". В ночи с с 23 на 24 ноября и с 24 на 25 ноября пять съездов и оба направления основного движения КАД будут недоступны для движения.

Реконструкция воздушной линии на развязке КАД с Московским шоссе четыре раза за ночь перекроет съезды №3, 4, 5, 6 и 12: с 01:00 до 01:20, с 02:00 до 02:20, с 03:00 до 03:20 и с 04:00 до 04:20. Работы проведут по заказу "Ленэнерго".

Более длительные изменения ожидаются на на развязке КАД с Выборгским шоссе. С 24 ноября по 14 декабря на этом участке перекроют третий съезд и съезд Горская-Санкт-Петербург. Здесь будут заменять деформационный шов и барьерное ограждение.

А до следующего марта в Петербурге затруднится движение по Арсенальной улице.

Фото: ФКУ Упрдор "Северо-Запад"