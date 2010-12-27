До следующего марта в Петербурге затруднится движение по Арсенальной улице

На участке начнется размещение пешеходной галереи.

С завтрашнего дня, 22 ноября, в Петербурге ограничится движение транспорта еще по нескольким адресам, предупреждает Государственная административно-техническая инспекция.

Дольше всего автомобилистам придется ждать удобного проезда на Арсенальной улице от Минеральной улицы до Кондратьевского проспекта. На этом участке с пятницы и до 4 марта следующего года будут размещать пешеходную галерею.

Относительно быстро освободится улица Крупской от улицы Седова до Бабушкина – там два дня, 23 и 24 ноября, пройдут работы по прокладке водопровода. Чуть дольше, до 28 ноября, прокладка инженерных сетей ограничит проезд по Пискаревскому проспекту в дома №144.

Также с 23 ноября до середины декабря будет затруднительно проехать по боковому проезду Кушелевской дороги у седьмого дома. Там проложат водопровод.

Напомним, что со вчерашнего дня ограничилось движение транспорта по улицам Мира и Тамбасова.

Фото: Piter.TV