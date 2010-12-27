Движение транспорта по улицам Мира и Тамбасова ограничится с 20 ноября

Изменения ожидаются в Петроградском и Красносельском районах

В городе ожидаются новые изменения в транспортном движении в Петроградском и Красносельском районах, предупреждает Государственная административно-техническая инспекция.

С 20 ноября по 17 февраля следующего года прокладка канализации ограничит проезд транспорта по улице Тамбасова от проспекта Ветеранов до Новобелицкой улицы. Днем позже начнутся работы по прокладке электрокабеля, из-за чего до 15 декабря будет усложнено движение по улице Мира от Кронверкской улицы до улицы Котовского без перекрестков.

Напомним про ряд других изменений в движении транспорта, вступивших в силу 16 ноября.

Фото: Piter.TV