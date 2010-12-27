На развязке с Московским шоссе перекроют пять съездов КАД одновременно

Невозможным проезд станет две ночи подряд.

Автомобилистов, использующих КАД, ожидают очередные неудобства. В ночь с 9 на 10 ноября и с 10 на 11 ноября на развязке с Московским шоссе полностью перекроют оба направления КАД и пять съездов одновременно. Об этом сообщается пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

На участке будут вестись работы по монтажу/демонтажу высоковольтных воздушных линий, их заказчиком выступил филиал "Ленэнерго". Съезды №3-6 и №12 будут перекрыты с 01:00 до 01:20, с 02:00 до 02:20 и с 03:00 до 03:20 в указанные даты.

Уточняем: съезд № 3 – с внутреннего кольца на Московское шоссе, № 4 – с Московского шоссе на внутреннее кольцо, №5 – с внешнего кольца на Витебский проспект, № 6 – с Витебского проспекта на внешнее кольцо и №12 – с Витебского проспекта на внутреннее кольцо.

Совсем недавно мы сообщали, что на КАД перекроют две полосы на две недели.

Фото: пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад"