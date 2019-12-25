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На развязке КАД с проспектом Энгельса полностью перекроют два съезда
Сегодня, 17:57
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himif

На развязке КАД с проспектом Энгельса полностью перекроют два съезда

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Ограничение движения будет действовать сутки, с утра 7 июля до утра 8 июля.

На КАД ожидаются новые ограничения движения. Как сообщили 6 июля в ФКУ Упрдор "Северо-Запад", на сутки перекроют два съезда на транспортной развязке КАД  на пересечении с проспектом Энгельса.

Дорожные работы в рамках реконструкции северного участка трассы займут съезды №5 и №8 или съезд с внешнего кольца в Ленобласть по направлению к дороге "Сортавала" и съезд из Петербурга с проспекта Энгельса на внешнее кольцо КАД. Ограничения продлятся с 7 утра 7 июля до 7 утра 8 июля.

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Фото: ФКУ Упрдор "Северо-Запад"

Теги: кад, ограничение движения
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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