На развязке КАД с проспектом Энгельса полностью перекроют два съезда

Ограничение движения будет действовать сутки, с утра 7 июля до утра 8 июля.

На КАД ожидаются новые ограничения движения. Как сообщили 6 июля в ФКУ Упрдор "Северо-Запад", на сутки перекроют два съезда на транспортной развязке КАД на пересечении с проспектом Энгельса.

Дорожные работы в рамках реконструкции северного участка трассы займут съезды №5 и №8 или съезд с внешнего кольца в Ленобласть по направлению к дороге "Сортавала" и съезд из Петербурга с проспекта Энгельса на внешнее кольцо КАД. Ограничения продлятся с 7 утра 7 июля до 7 утра 8 июля.

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Фото: ФКУ Упрдор "Северо-Запад"