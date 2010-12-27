В ночь с 24 на 25 апреля на развязке КАД с Волхонским шоссе перекроют съезд

Участок будет перекрыт с 23:00 до 06:00 следующего дня.

В ночь с 24 по 25 апреля, на развязке КАД с Волхонским шоссе полностью перекроют съезд №2. Такое сообщение поступило от управления федеральных автомобильных дорог "Северо-Запад".

Участок будет перекрыт 24 апреля с 23:00 до 06:00 следующего дня. Там бригада дорожников начнёт ремонтные работы. Рабочие поставят на дороге соответствующие знаки и водоналивные барьеры. Кроме этого, смонтируют световую сигнализацию. Информация о запрете движения будет выведена на табло.

Напомним, с 25 апреля в Петербурге вступают в силу новые ограничения движения для автолюбителей. Водители не смогут свободно проезжать по нескольким дорогам Северной столицы из-за ремонтных работ.

Фото: Piter.TV