На развязке КАД с Выборгским шоссе перекроют два съезда с 29 октября

Движение на пересечении КАД и Выборгского шоссе ограничат из-за монтажа опор.

С 29 по 31 октября на 18-м километре КАД в районе развязки с Выборгским шоссе временно перекроют два съезда. Ограничения связаны с проведением монтажных работ по установке свайных фундаментов для металлических опор, сообщили в ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

В ведомстве уточнили, что перекрытия будут осуществляться поэтапно в ночное время суток, чтобы минимизировать влияние на дорожное движение. Каждый съезд будет закрыт не более чем на два часа, одновременного прекращения движения на обоих направлениях не планируется.

Объезд перекрытых участков будет возможен через разворотную петлю на 17-м километре КАД, в районе складов временного хранения ООО "Парголовский ТЛК", а также по дороге у гипермаркета "Максидом", пояснил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор "Северо-Запад" Илья Пузыревский.

Организация принесла извинения автомобилистам за временные неудобства и рекомендовала заранее планировать маршрут движения на период работ.

Ранее сообщалось, что строительство первого участка КАД-2 длиной 82 км начнется в Петербурге в 2026 году.

Фото: ФКУ Упрдор "Северо-Запад" / Яндекс.Карты