На развязке КАД с "Нарвой" закроют три съезда

На съездах будут ремонтировать дорожное покрытие.

В ФКУ Упрдор "Северо-Запад" предупредили автомобилистов о закрытии съездов № 6, № 9 и № 10 на транспортной развязке КАД на пересечении с Таллинским шоссе. Движение закроют на 7 часов.

В ведомстве рассказали, что съезды на автодорогу А-180 "Нарва" на 79 км внутреннего кольца и на 61 км внешнего кольца полностью перекроют в связи в производством работ по восстановлению технических средств организации дорожного движения.

В период с 23:00 14 мая до 6:00 15 мая 2018 года будут полностью перекрыты для движения автомобильного транспорта въезды на КАД из Санкт-Петербурга с Таллинского шоссе на внешнее и на внутреннее кольцо и съезд с Таллинского на Волхонское шоссе по направлению в город Пушкин Илья Пузыревский, начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор "Северо-Запад"

На время ремонтных работ для оповещения автомобилистов установят временные дорожные знаки, водоналивные барьеры, а также световую сигнализацию. Организация приносит водителям извинения за временные неудобства.

Напомним, ранее Piter.tv сообщал, что во время ЧМ-2018 нельзя будет жарить шашлыки.