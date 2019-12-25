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На развязке КАД с Ропшинским шоссе полностью перекроют съезд
Сегодня, 18:50
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На развязке КАД с Ропшинским шоссе полностью перекроют съезд

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Ограничения продлятся четыре дня.

С 16 по 19 сентября полностью перекроют съезд с Ропшинского шоссе из Ленобласти на внешнее кольцо КАД. Об этом сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор "Северо-Запад". Перекрытия связаны с работами по ликвидации колейности покрытия проезжей части. 

Работы будут производиться в круглосуточном режиме, в две смены. Сроки производства работ могут быть скорректированы с учётом погодных условий.

Илья Пузыревский, начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор "Северо-Запад"

Ранее мы писали, что на ЗСД после открытия Шуваловской развязки изменятся тарифы.

Фото: Piter.tv; пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад"

Теги: кад, перекрытие, съезд
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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