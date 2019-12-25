На развязке КАД с Пулковским шоссе полностью перекроют съезд

Ограничения будут действовать больше двух недель.

Съезд с внешнего кольца КАД на Пулковское шоссе в сторону станции метро "Московская" полностью перекроют с 29 июня по 16 июля. Об этом сообщила пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

Ограничения будут связаны с дорожными работами, которые пройдут на кольцевой. На участке будут менять деформационный шов. Работы проведет ООО "ЕвроТрансСтрой".

На месте установят временные дорожные знаки, водоналивные барьеры, ограждающие место производства работ, световую сигнализацию. Водителям приносят извинения за временные неудобства.

Ранее Piter.tv сообщил о том, что ремонт на дамбе ограничит движение на КАД до середины июля.