На развязке КАД с Пулковским шоссе перекроется очередной съезд

Движение будет закрыто несколько часов 2 ноября.

Еще один съезд КАД, третий, готовится к перекрытию. На этот раз временные неудобства для автомобилистов будут на участке развязки КАД с Пулковским шоссе. Об этом предупредила пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

С 10.00 до 14.00 2 ноября съезд будет недоступен для автолюбителей. В это время на участке пройдут работы по строительству съезда развязки СПАД М-11 Москва - Санкт-Петербург с КАД. Заказчиком работ выступила ООО "Магистраль двух столиц".

А в ноябрьские праздники закроют движение по улицам Есенина и Фурштатской.

Фото: пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад"