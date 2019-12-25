На развязке КАД с Приморским шоссе ремонт дороги завершили досрочно

Движение автомобильного транспорта по разворотной петле полностью восстановлено и осуществляется в штатном режиме.

Ремонт участка дороги на развязке КАД с Приморским шоссе пошел концу. Его удалось завершить досрочно. Специалисты заменили деформационный шов. Об этом сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор "Северо-Запад" сегодня, 20 мая.

Работы на съезде №1 транспортной развязки на пересечении с Приморским шоссе завершены досрочно. Начальник территориального ситуационного центра организации Илья Пузыревский, ФКУ Упрдор "Северо-Запад"



Известно, что специалисты планировали сдать работу 24 мая 2022 года. Однако они справились с задачей на четыре дня раньше, в связи с чем все временные знаки, водоналивные барьеры и другие технические средства организации дорожного движения были демонтированы. Ограничения, введенные ранее, тоже сняли. Движение автомобильного транспорта по разворотной петле полностью восстановлено и осуществляется в штатном режиме.

Ранее на Piter.tv: на развязке КАД с Пулковским шоссе демонтировали пролет надземного перехода.

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