На развязке КАД с Пулковским шоссе демонтировали пролет надземного перехода

Движение транспорта по съезду и пешеходов по временному наземному переходу будет обеспечено по временной схеме.

После дневного ДТП на развязке КАД с Пулковским шоссе повредили опору надземного перехода. Сейчас ее полностью демонтировали, передают в пресс-службе ФКУ упрдор Северо-Запад.

На место происшествия оперативно приехали представители ФКУ Упрдор "Северо-Запад", эксплуатирующей подрядной организации, а также сотрудники МЧС и ГИБДД. После обследования приняли решение демонтировать переход. Движение транспорта по съезду и пешеходов по временному наземному переходу будет обеспечено по временной схеме после завершения работ по ее организации.

Напомним, что сегодня водитель грузового транспортного съезда при движении по съезду номер 3 (съезд с Пулковского шоссе на внутреннее кольцо КАД), предварительно, не справился с управлением, в результате чего произошло опрокидывание контейнера на проезжую часть. Пострадавших нет.

Ранее мы писали, что на развязке КАД с Московским шоссе полностью перекроют два съезда. Ограничения продлятся с 26 мая по 10 июня.

Фото и видео: пресс-служба ФКУ Упрдор Северо-Запад