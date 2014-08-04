На развязке КАД с Московским шоссе полностью перекроют два съезда

Ограничения продлятся с 26 мая по 10 июня.

Съезды №4 и №6 на развязке КАД с Московским шоссе полностью перекроют на 16 дней, с 26 мая по 10 июня. Об этом сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

Так, для автомобилистом полностью перекроют движение на съезде из Петербурга, с Витебского проспекта, на внешнее кольцо КАД и съезд из Ленобласти, с Московского шоссе на внешнее кольцо КАД.

Специалисты установят временные дорожные знаки, водоналивные барьеры, ограждающие место производства работ, а также смонтируют световую сигнализацию.

Горожан просят заранее планировать маршрут.

Фото: пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад"