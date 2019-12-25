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На развязке КАД с Приморским шоссе полностью перекроют разворотную петлю
Сегодня, 17:11
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nadezhda_sib Добавить в Яндекс.Новости

На развязке КАД с Приморским шоссе полностью перекроют разворотную петлю

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Ограничения будут действовать 2 недели.

На КАД на транспортной развязке с Приморским шоссе перекроют съезд №1. Об этом сообщила пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

В период с 10 по 24 мая там будут идти работы по замене деформационного шва. Движение по разворотной петле на Приморском шоссе полностью перекроют. Съезд №3 с Приморского шоссе со стороны Ленобласти в сторону Кронштадта останется свободным. 

Движение автомобильного транспорта по Приморскому шоссе от станций Петербургского метрополитена "Беговая", "Черная речка" и "Старая Деревня" в направлении Сестрорецка будет так же осуществляться в штатном режиме.

ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

Работы будут идти в круглосуточном режиме в две смены. Водителям приносят извинения за временные неудобства. 

Ранее стало известно, какие ремонтные работы пройдут на КАД в этом году. 

Теги: кад, съезд
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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