На развязке КАД с Приморским шоссе полностью перекроют разворотную петлю

На КАД на транспортной развязке с Приморским шоссе перекроют съезд №1. Об этом сообщила пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад".
В период с 10 по 24 мая там будут идти работы по замене деформационного шва. Движение по разворотной петле на Приморском шоссе полностью перекроют. Съезд №3 с Приморского шоссе со стороны Ленобласти в сторону Кронштадта останется свободным.
Движение автомобильного транспорта по Приморскому шоссе от станций Петербургского метрополитена "Беговая", "Черная речка" и "Старая Деревня" в направлении Сестрорецка будет так же осуществляться в штатном режиме.
ФКУ Упрдор "Северо-Запад".
Работы будут идти в круглосуточном режиме в две смены. Водителям приносят извинения за временные неудобства.
Ранее стало известно, какие ремонтные работы пройдут на КАД в этом году.
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